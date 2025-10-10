Минздрав отметил эффективность ИИ в разработке лекарств

Мощности искусственного интеллекта делают разработку препаратов дешевле и быстрее, сказал замминистра здравоохранения Сергей Глаголев

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Мощности искусственного интеллекта (ИИ) на сегодня делают процесс разработки новых лекарственных препаратов более дешевым и быстрым. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"Сегодняшние мощности искусственного интеллекта по анализу литературы позволяют предсказать примерные точки токсичности, основные риски или, наоборот, преимущества применения того или иного соединения. Конечно, это ускоряет первичный отбор молекул и делает процесс разработки новых лекарственных средств более дешевым и более быстрым", - сказал замминистра.

Также он добавил, что ИИ полезен для оценки и предсказывания свойств молекул на ранних этапах отбора тех соединений, которые потенциально могут стать лекарствами. Кроме того, важным инструментом является прогнозирование структур белков, взаимодействующих с различными ферментами и рецепторами в организме человека.

По его словам, следующим аспектом станут скрининговые системы. "Наши национальные проекты нацелены на внедрение продуктов, работающих на базе искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений и данных. Они могут детектировать в режиме случайных находок и делают процесс скрининга и расшифровки более быстрым и точным, зачастую и эффективным", - подчеркнул Глаголев.