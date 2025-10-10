Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал снижение индекса Мосбиржи на 0,3%, до 2 630,54 пункта, индекс РТС также снижался на 0,3% - до 1 017,9 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 2 628,69 пункта (-0,37%), индекс РТС был на отметке 1 017,19 пункта (-0,37%).

Курс юаня к рублю рос на 6,65 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,3975 руб., свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань замедлил рост и находился на отметке в 11,367 руб. (+3,6 коп.).