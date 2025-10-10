В КНР заявили, что санкции США подрывают безопасность цепочек поставок

В китайском Минкоммерции считают, что действия американских властей нанесли серьезный ущерб законным правам и интересам бизнеса

ПЕКИН, 10 октября. /ТАСС/. Минкоммерции КНР осудило внесение Минторгом США китайских предприятий в санкционный список. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Эти действия США нанесли серьезный ущерб законным правам и интересам бизнеса и подорвали безопасность и стабильность глобальной промышленной цепочки и цепочки поставок, Китай решительно выступает против этого", - отмечается в сообщении.

Министерство коммерции КНР также указало, что США злоупотребляют мерами экспортного контроля и санкциями в отношении множества организаций, включая китайские компании.

Ведомство заявило, что Пекин призывает Вашингтон как можно скорее "исправить свои ошибочные действия", КНР примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских организаций.

8 октября Минторг США включил в санкционный список 26 компаний из Гонконга, Китая, ОАЭ и Турции за осуществление поставок американской продукции в Иран в обход действующих ограничений.