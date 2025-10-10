FT: в КНР усилили контроль за ввозом полупроводников в страну

Поданные ранее таможенные декларации тоже будут проверять на предмет подлога

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Власти КНР ужесточили таможенный контроль над импортом полупроводников на фоне запрета для местных компаний на закупку американской продукции. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"В последние недели отряды служащих таможни были мобилизованы в ключевых портах по всей стране [Китаю], чтобы проводить проверки поставляемых полупроводников", - утверждают собеседники газеты. Также планируются проверки ранее поданных таможенных деклараций на подлог данных о ввозимых чипах.

Изначально речь шла об ограничениях только на поставки процессоров Nvidia H20 и RTX Pro 6000D, но, как заверили источники FT, теперь контроль осуществляется за всеми импортируемыми полупроводниками. Это, как уточняется, необходимо для борьбы с контрабандой, а также для укрепления технологического суверенитета Китая.