К2Тех и Yandex B2B Tech вместе займутся IТ-решениями для корпоративной ИИ-инфраструктуры

Платформа для создания ИИ-приложений Yandex AI Studio уже доступна в составе программно-аппаратного комплекса ПАК-AI от К2 Нейротех

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Компании К2Тех и Yandex B2B Tech в рамках партнерства запустят совместные ИИ-решения для бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба К2Тех.

Партнерство направлено на формирование современной технологической платформы для построения корпоративной ИИ-инфраструктуры. Соглашение о сотрудничестве компании подписали на полях форума "Финополис-2025", который проходит с 8 по 10 октября в "Сириусе".

"Yandex B2B Tech и К2Тех заключили партнерство в области искусственного интеллекта (ИИ) и работы с данными. Его ключевым направлением станет развитие корпоративных ИИ-решений. Платформа для создания ИИ-приложений Yandex AI Studio уже доступна в составе программно-аппаратного комплекса ПАК-AI от К2 Нейротех (входит в К2Тех). ПАК-AI объединяет аппаратное обеспечение, платформу управления и инструменты для ИИ, обеспечивая безопасную и централизованную инфраструктуру для быстрого запуска бизнес-задач", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, интеграция Yandex AI Studio в ПАК-AI создает единую среду для работы с моделями, включая инструменты управления доступом, мониторинга и анализа. "Это полноценная "операционная система" для корпоративного ИИ, которая отвечает на вызов современных компаний: как внедрять ИИ быстро, но без потери контроля и безопасности", - рассказал руководитель подразделения К2 Нейротех Святослав Смирнов. Платформа оптимизирует использование GPU-ресурсов и позволяет создавать ИИ-сервисы, такие как помощники для работы с документами и решения для аналитики контакт-центров, без риска утечек данных, с управлением доступом и распределением ресурсов.

"Объединив экспертизу, мы сможем предложить компаниям enterprise-сегмента возможности безопасного внедрения различных ИИ-сценариев для решения прикладных бизнес-задач", - добавил заместитель генерального директора К2Тех Игорь Зельдец.

Технологическая модернизации в рамках импортозамещения

В свою очередь коммерческий директор Yandex B2B Tech Екатерина Звонкова отметила, что для компании важно, чтобы у клиентов был выбор вариантов поставки технологий Яндекса, в том числе - возможность развернуть решение в собственном контуре.

"Помочь внедрить такие решения может опытный интегратор, такой как К2Тех. Компания работает в IТ-индустрии 19 лет, и за это время накопила обширный опыт в реализации комплексных проектов для корпоративных заказчиков, развитии ИТ-инфраструктуры, автоматизации процессов, в том числе с применением технологий машинного обучения", - сказала она.

Как дополнили в пресс-службе, помимо ИИ, партнерство также предусматривает внедрение систем управления базами данных (СУБД) и корпоративной аналитики в IТ-инфраструктуру заказчиков, а также их адаптацию под отраслевые задачи. Решения ориентированы на компании финансового сектора, промышленности, ретейла и других отраслей, решающих задачи технологической модернизации.