JANAF хочет выкупить у России 20-25% доли в сербской NIS

Загреб и Москва пока не вели переговоров по этому вопросу

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Хорватский оператор Адриатического нефтепровода компания JANAF заинтересована в приобретении 20-25% российской доли в NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), но Загреб и Москва пока не вели переговоров по этому вопросу. Об этом заявил сербскому порталу Nova министр экономики и устойчивого развития Хорватии Анте Шушняр.

"JANAF заинтересована в приобретении 20-25% акций "Нефтяной индустрии Сербии" прежде всего для защиты своих деловых интересов <...>. Речь идет о доле российского партнера в NIS. Именно поэтому мы говорим обо всем этом, поскольку они находятся под санкциями. Не из-за Республики Сербия и ее доли в NIS, а из-за российских партнеров", - отметил Шушняр.

По словам хорватского министра, Загреб пока не вел переговоров о приобретении российской доли в NIS ни по официальным, ни по неформальным каналам. Он также подчеркнул, что не знает, пойдет ли Москва на реализацию данной сделки.

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Рестрикции вступили в силу утром 9 октября. Президент Сербии Александар Вучич накануне заявил, что он не винит Россию в санкциях против NIS и призвал Москву найти совместное решение данной проблемы.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

Адриатический нефтепровод соединяет терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк в Адриатическом море с Венгрией, Боснией и Герцеговиной, Словенией и Сербией. Как ранее заявлял премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, через него поставляется в Сербию 95% потребляемой ею нефти. Он также сообщал, что Загреб рассчитывает на изменения в структуре собственности NIS для ее вывода из-под санкций США и продолжения сотрудничества с JANAF.