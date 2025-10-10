МИД КНР: США не должны перекладывать свои издержки на потребителей по всему миру

Официальный представитель дипведомства Китая Го Цзякунь посоветовал Вашингтону посмотреть на влияние американской политики на собственные национальные предприятия

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 10 октября. /ТАСС/. Китай рекомендует США не перекладывать свои издержки на потребителей по всему миру. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя информацию о том, что США планируют ввести ограничения в отношении китайских авиакомпаний.

"Ограничения США в отношении китайских авиакомпаний не способствуют обменам между народами двух стран. В свою очередь мы рекомендуем США посмотреть на влияние их политики на собственные национальные предприятия, а не бессильно подавлять другие страны и перекладывать издержки на потребителей по всему миру", - сказал дипломат.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на проект соответствующего указа сообщило, что министерство транспорта США предлагает запретить китайским авиакомпаниям пересекать воздушное пространство России во время полетов в или из Соединенных Штатов.