МИД КНР: США не должны перекладывать свои издержки на потребителей по всему миру
ПЕКИН, 10 октября. /ТАСС/. Китай рекомендует США не перекладывать свои издержки на потребителей по всему миру. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя информацию о том, что США планируют ввести ограничения в отношении китайских авиакомпаний.
"Ограничения США в отношении китайских авиакомпаний не способствуют обменам между народами двух стран. В свою очередь мы рекомендуем США посмотреть на влияние их политики на собственные национальные предприятия, а не бессильно подавлять другие страны и перекладывать издержки на потребителей по всему миру", - сказал дипломат.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на проект соответствующего указа сообщило, что министерство транспорта США предлагает запретить китайским авиакомпаниям пересекать воздушное пространство России во время полетов в или из Соединенных Штатов.