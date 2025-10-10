Лукашенко: в СНГ сохраняются положительные темпы экономического роста

Президент Белоруссии призвал наращивать запас прочности экономик стран объединения

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Положительные темпы экономического роста стран СНГ сохраняются в текущем году, несмотря на бешеное санкционное давление Запада. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств Содружества в узком составе в Душанбе.

"Несмотря на бешеное санкционное давление Запада, попытки вбить клин между нами посулами и угрозами вторичных санкций, в Содружестве в нынешнем году сохраняются положительные темпы экономического роста: январь-июль - 2,2%", - приводит его слова близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого". Президент республики призвал наращивать запас прочности экономик стран объединения.

По мнению Лукашенко, "в основе многих, если не всех", современных конфликтов лежат экономика и конкуренция. "Чтобы выстоять в этой борьбе, обеспечить устойчивое развитие и повышение благосостояния всех наших стран, нужно укреплять экономический фундамент и углублять торговое и инвестиционное сотрудничество, производственную кооперацию", - процитировало его агентство БелТА. Белорусский лидер призвал не терять то, что наработано поколениями жителей стран СНГ, видеть партнеров в первую очередь друг в друге, максимально расширять взаимодействие "без всяких закрытых тем".

Одним из стратегических направлений в деятельности Содружества Лукашенко назвал укрепление авторитета и позиционирование СНГ на международной арене. "Активизация интеграционного взаимодействия государств Евразии, рост интереса к сотрудничеству с нашими общими структурами со стороны третьих стран приобретают характер устойчивой тенденции", - отметил глава республики.