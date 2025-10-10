Минфин: снижение порога УСН не вызовет сокращение числа предпринимателей

Механизм связан с борьбой с дроблением, подчеркнули в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минфин не считает, что снижение порога выручки по упрощенной системе налогообложения (УСН) до 10 млн руб., при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, приведет к сокращению количества предпринимателей. Об этом заявила первый заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

"Мы так не считаем. Этот механизм связан с борьбой, с дроблением. Единственный вопрос, который нас попросили дополнительно рассмотреть, это затраты малого бизнеса именно на бухгалтерские услуги. Но в целом, мы не видим ни поводов, ни стимулов закрываться и уходить в тень. Считаем, что, наоборот, мы будем обелять рынок", - сказала она.

Министерство финансов России планирует снизить порог доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, с 60 млн до 10 млн рублей.