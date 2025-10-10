Путин: СНГ нужно идти к лидерству в производстве, не только импортозамещению

Важно быть лидерами по ключевым направлениям, отметил президент РФ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Россия и страны - участницы Содружества Независимых Государств (СНГ) должны стремиться к лидерству в производственной сфере, а не просто фокусироваться на импортозамещении. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета глав СНГ в узком составе.

"В рамках СНГ идут процессы импортозамещения, но, как мы сейчас уже и в России считаем, полагаю, это важно и для всех нас: важно не заместить что-то, а быть лидерами где-то, и не просто где-то, на какой-то периферии развития, а по ключевым направлениям", - отметил глава российского государства.

Путин подчеркнул, что подобное лидерство возможно благодаря интеллектуальному потенциалу, доставшемуся еще от Советского Союза и активно развивающемуся в настоящее время. По его словам, в этом контексте важными направлениями являются инновации, цифровизация и комплексное использование природных ресурсов.