Путин сообщил о росте товарооборота РФ со странами СНГ в 2024 году до $112 млрд

Показатель увеличился на 7%

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Товарооборот России со странами СНГ в 2024 году увеличился на 7%, до $112 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета глав СНГ в узком составе.

"Что касается экономического взаимодействия, то товарооборот России со странами СНГ только в 2024 году, вот [президент Казахстана] Касым Жомарт Кемелевич [Токаев] говорил в отношении Казахстана, могу сказать в отношении России. Так вот, товарооборот России со странами СНГ увеличился на 7%, до $112 млрд", - сообщил Путин.

Президент РФ подчеркнул чрезвычайную важность того, что структура товарооборота последовательно улучшается. "Причем, структура улучшается за счет роста сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью. Вот я хочу это отметить, просто это, что называется, медицинский факт. У нас происходит облагораживание нашего товарооборота из года в год", - подчеркнул российский лидер.