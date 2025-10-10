Сальдо внешней торговли России за восемь месяцев снизилось на 14,13%

Показатель снизился до $86,3 млрд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь - август 2025 года уменьшилось по сравнению с показателем годом ранее на 14,13%, до $86,3 млрд, следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт за отчетный период снизился на $14,5 млрд и составил $264,2 млрд, импорт - на $0,3 млрд, до $177,9 млрд. Таким образом, товарооборот РФ по итогам января - августа 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 3,24% и составил $442,1 млрд.

Внешняя торговля по странам

По данным ФТС, экспорт в страны Европы упал на 14,32%, составив $38,1 млрд, импорт - на 4,16%, до $46 млрд. Вместе с тем РФ сократила экспорт в страны Азии на 2,68% - до $203,6 млрд, импорт из этих стран вырос на 0,23% - до $118,5 млрд.

Экспорт в страны Африки снизился на 14,9% - до $13,9 млрд, а импорт вырос на 33,25%, до $3 млрд.

Российский экспорт в страны Северной и Южной Америки не изменился и сохранился на уровне $8,5 млрд, импорт из этих стран вырос на 11,58%, до $10,4 млрд.

Структура экспорта и импорта

В структуре экспорта РФ наибольшую долю за отчетный период заняли минеральные продукты - $146,9 млрд (-15,49%). Второй крупнейшей статьей являются металлы и изделия из них - экспорт вырос на 18,13%, до $45,5 млрд. Третье место заняла сельскохозяйственная продукция - $23,8 млрд (-12,72%).

Крупнейшей статьей импорта РФ являются машины, оборудование и транспортные средства. При этом за январь - август показатель снизился на 5,86%, составив $84,9 млрд. Далее следуют продукция химической промышленности (+4,77%, до $35,9 млрд) и сельскохозяйственная продукция (+14,05%, до $27,7 млрд).