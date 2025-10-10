В технополисе "Москва" начнут изготавливать роботов для обработки материалов

Компания инвестирует в проект на территории столичной ОЭЗ около 730 млн руб. и сформирует 180 новых рабочих мест

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Компания "Интеллектуальные робот системы", которая специализируется на разработке уникальных роботизированных систем, стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". На заводе будут изготавливать роботизированные комплексы для сварки, резки и обработки материалов, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"ОЭЗ "Технополис Москва" получило предприятие, которое разрабатывает современные роботизированные системы. Компания инвестирует в проект на территории столичной ОЭЗ около 730 миллионов рублей и сформирует 180 новых рабочих мест", - приводятся слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

Новое предприятие разместят на площадке "Алабушево". Площадь производства превысит 5,2 тыс. кв м. На нем смогут выпускать до 19 высокотехнологичных роботизированных систем в год. На заводе будут изготавливать роботизированные технологические комплексы для сварки, резки и обработки материалов.

По словам директора компании Антона Бычковского, основными заказчиками - до 60% - станут компании российских технологических госкорпораций. Уровень локализации нового производства составит 80%.