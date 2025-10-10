"Газпром": поставки газа в Китай по "Силе Сибири" превышают контрактные объемы

Газопровод работает на полную мощность, отметил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контрактных обязательств, газопровод работает на полную мощность, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов на заседании энергетической инициативы "Международный деловой конгресс" в ходе Петербургского международного газового форума.

"Сегодня "Сила Сибири" работает на полную мощность, даже, хочу сказать, как мы оцениваем, объемы поставок газа значительно больше, чем по контракту. По этому году с нашими китайскими партнерами постоянно говорим, что свою планку в поставках газа поднимаем. Поэтому "Сила Сибири" на сегодняшний день работает на полную мощность", - сказал он.

Маркелов добавил, что "Газпром" ведет работу по расширению добычных возможностей в Восточной Сибири. В активной стадии разработки якутский кластер месторождений, чтобы обеспечить растущие потребности Китая.

"Газпром" с 1 декабря 2024 года вывел газопровод "Сила Сибири" в Китай на максимальную проектную мощность в 38 млрд куб. м газа в год. Поставки по "Силе Сибири" в 2020 году составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 году - 10,39 млрд куб. м, в 2022 году - 15,4 млрд куб. м, в 2023 году - 22,73 млрд куб. м, в 2024 году - 31,12 млрд куб. м. В I полугодии 2025 года "Газпром" нарастил поставки по "Силе Сибири" еще на 28,9%.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному в 2014 году между "Газпромом" и китайской CNPC контракту сроком на 30 лет. Суммарный объем поставок за весь срок превысит 1 трлн куб. м газа., сумма контракта - $400 млрд.

Кроме того, Россия и КНР в результате визита президента РФ Владимира Путина в Китай подписали документы о поставке в общей сложности 106 млрд куб. м газа в год. В рамках визита был подписан меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" мощностью 50 млрд куб. м. "Силе Сибири" было принято решение об увеличении поставок до 44 млрд куб. м газа в год с проектных 38 млрд куб. м, а также было принято решение по строящемуся "дальневосточному" коридору об увеличении поставок на 2 млрд кубометров, с 10 до 12 млрд куб. м в год.