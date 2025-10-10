На стройплощадку ОДЭК доставлены все оболочки корпуса реактора

Монтаж большей части оборудования завершится в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Все оболочки корпуса "быстрого" реактора со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 доставлены на стройплощадку опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения (ОДЭК) в городе Северске (Томская область). Как сообщает пресс-служба компании ТВЭЛ (топливный дивизион Росатома), монтаж большей части оборудования завершится уже в 2025 году.

"На площадку опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения доставлена заключительная, четвертая металлическая оболочка периферийной полости блока реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 и внутренний кожух корзины активной зоны. Ранее, в течение августа и сентября 2025 года, на СХК были доставлены металлическая оболочка центральной полости блока реактора, а также три металлические оболочки периферийной полости. Общая масса изделий - более 1 000 тонн, а габариты каждого из них сравнимы с пятиэтажным домом. Их монтаж должен быть выполнен в течение этого года", - сообщает пресс-служба ТВЭЛ.

Далее, в первом квартале 2026 года, планируется провести укрупнительную сборку и монтаж элементов корзины активной зоны, включая ее внутренний кожух. Это один из важнейших элементов в "сердце" реактора, он предназначен для уменьшения теплообмена между горячим и холодным трактами теплоносителя и снижения температурной нагрузки на оборудование корзины.

Строительство ОДЭК осуществляется на территории Сибирского химического комбината (АО "СХК", предприятие топливного дивизиона Росатома) в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв", нацеленного на достижение нового качества ядерной энергетики, разработку, создание и промышленную реализацию замкнутого ядерного топливного цикла на базе реакторов на быстрых нейтронах. Проект реализуется под управлением АО "Прорыв" ведущими российскими учеными и инженерами при участии целого ряда отраслевых институтов. ОДЭК включает три взаимосвязанных объекта, не имеющих аналогов в мире: модуль по производству (фабрикации/рефабрикации) ядерного топлива, энергоблок с инновационным реактором на быстрых нейтронах IV поколения БРЕСТ-ОД-300, а также модуль по переработке облученного топлива. Таким образом, впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с "быстрым" реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.