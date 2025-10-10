Казахстан готов помогать странам СНГ в подготовке специалистов по работе с ИИ

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что республика ускоренными темпами внедряет цифровую повестку в государственное управление, социальную сферу и повседневную жизнь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА, 10 октября. /ТАСС/. Казахстан после создания министерства искусственного интеллекта и цифрового развития работает над Цифровым кодексом, а также принял решение об учреждении университета со специализацией на искусственном интеллекте (ИИ). Страна готова помочь членам СНГ в подготовке специалистов по работе с ИИ, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев на саммите глав государств содружества.

"Глава государства предложил масштабировать этот проект и заявил о готовности Казахстана к сотрудничеству со странами Содружества в целях подготовки нового поколения специалистов, способных работать в условиях жесткой конкуренции на глобальном рынке", - приводит слова Токаева его пресс-служба.

В своем выступлении президент отметил, что Казахстан ускоренными темпами внедряет цифровую повестку в государственное управление, социальную сферу и повседневную жизнь. Ведется разработка концептуального документа "Цифровой Казахстан", который должен объединить все инициативы и проекты в единую национальную стратегию. "Кроме того, успешно стартовала государственная программа, которая охватывает более 400 тыс. студентов и создает условия для формирования исследовательских команд и DeepTech-стартапов", - добавили в пресс-службе.

В этих сферах Казахстан открыт для сотрудничества со всеми странами СНГ, резюмировали в пресс-службе.