Дело обвиняемого в хищении активов "Инвестнедвижимости" направили в суд

Главное военное СУ СК России собрало достаточно доказательств по уголовному делу в отношении Сергея Трубина, обвиняемого в совершении мошенничества

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении активов компании "Инвестнедвижимость" на сумму более чем 5 млрд рублей в отношении Сергея Трубина направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным военным следственным управлением СК России собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении Сергея Трубина, обвиняемого в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). <…> Уголовное дело в отношении Трубина направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2023 году Трубин, действуя в составе организованной группы с Юрием Таланом, Владимиром Назаренко, Антоном Седовым, Вячеславом Гущиным, Вячеславом Царелунгэ, Людмилой Дементьевой и Дорином Шкиопки, путем предоставления в нотариальные органы и Федеральную налоговую службу подложных документов об изменении устава компании "Инвестнедвижимость" и состава его органов управления незаконно приобрели права на активы указанной организации общей стоимостью более 5 млрд рублей.

Трубин находится под арестом. По уголовному делу арестовано имущество на общую сумму более чем 27 млн рублей.

Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела в отношении других соучастников преступления завершено.