Киберполиция за полгода предотвратила хищения на 1,7 млрд рублей

Задержали почти 200 курьеров и изъяли более 100 сим-боксов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники киберполиции за полгода предотвратили совершение мошенничеств в отношении 8 тыс. граждан, сумма предотвращенного ущерба составляет 1,7 млрд рублей. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Задержано почти 200 курьеров, изъято более 100 сим-боксов. Сумма предотвращенного ущерба составляет 1,7 млрд рублей", - сказали в киберполиции.

В УБК МВД добавили, что сотрудниками ведомства и при содействии коллег из территориальных подразделений только за последние полгода предотвращено совершение преступлений мошеннического характера в отношении 8 тыс. граждан.