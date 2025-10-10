Цена бензина АИ-92 на бирже за неделю выросла на 0,39%

Стоимость летнего дизельного топлива выросла за день на 0,01%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах 10 октября продолжила рост, за неделю прибавила в цене 0,39%. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 0,34%, а за неделю - на 0,08%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 на торгах 10 октября подорожал на 0,01% - до 74,149 тыс. рублей за тонну. При этом цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 0,34% - до 80,295 тыс. рублей за тонну, а за неделю - на 0,08%.

Стоимость летнего дизельного топлива выросла за день на 0,01% - до 73,065 тыс. рублей за тонну, и прибавила 2,97% за неделю. При этом стоимость межсезонного дизеля - снизилась на торгах 10 октября на 0,22%, до 70,526 тыс. рублей за тонну (+0,65% за неделю), зимнего дизеля - снизилась на 0,07%, до 77,597 тыс. рублей за тонн, прибавив 0,37% за неделю.

Топочный мазут подорожал за день на 0,89% - до 23,354 тыс. рублей за тонну, а за неделю на 3,89%. Также стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилась за день на 0,74% - до 75,776 тыс. рублей за тонну, а за неделю выросла на 0,8%. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на сегодняшних торгах на 0,66% - до 18,667 тыс. рублей за тонну, а за неделю упала на 5,4%.

Ранее правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца этого года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.

Ранее вице-премьер России Александр Новак говорил, что новые меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются. Он уточнял, что запрет на экспорт бензина не касается поставок по межправительственным соглашениям.