В Твери создадут вагоны четырех моделей для нового поезда "Буревестник"

Новые составы выйдут на маршрут Москва - Нижний Новгород в декабре

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 10 октября. /ТАСС/. Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в "Трансмашхолдинг") построит 37 модернизированных вагонов для нового двухэтажного скоростного поезда "Буревестник", который выйдет на маршрут Москва - Нижний Новгород в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

"Планируется, что новые составы выйдут на маршрут уже в декабре. К этому времени ТВЗ построит и передаст заказчику 37 вагонов четырех моделей", - говорится в сообщении.

В отличие от вагонов предшествующей модификации, которые эксплуатируются в составе фирменного поезда Москва - Санкт-Петербург "Аврора", в новых установлен дополнительный туалетный блок (теперь их три), а инновационная подсветка "звездное небо" выполнена в вагонах не только первого, но и второго классов.

По данным пресс-службы, новые вагоны могут эксплуатироваться на скоростях до 160 км/ч, комфорт пассажиров обеспечивается продуманной планировкой салона с двумя вариантами размещения: стандартной компоновкой со 104 местами и улучшенной - с 60. Все пассажирские кресла оснащены современными розетками и разъемами USB и Type-C.

Современный состав "Буревестника" будет включать двухэтажные вагоны с местами для сидения, вагон СВ, вагон-ресторан и купейный штабной вагон. Решение задач по обеспечению технологической независимости, развитию производств и выпуску востребованной продукции ведется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".