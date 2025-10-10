Сенатор Тимченко: не весь бизнес знает об отмене действия моратория на проверки

Незнание не освобождает от ответственности, отметил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 октября. /ТАСС/. Не все представители бизнеса в России осведомлены об отмене действия временного моратория на проверки, заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко в ходе выездного заседания комиссии Совета Федерации по мониторингу законодательства РФ в сфере государственного и муниципального контроля в РФ.

"Многие [представители] бизнеса не знают, что мораторий закончился. Они просто думают, что мораторий продолжается, и поэтому их не проверяют. А природа организации работы сейчас совсем другая. Если индикаторы риска срабатывают, значит есть возможность нарушения прав человека, прав бизнеса. Незнание не освобождает от ответственности. Надо разъяснить, показать и сказать, как дальше работать, как дальше развивать бизнес" - сказал Тимченко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил отказаться с 1 января 2025 года от временного моратория на проверки бизнеса и полностью перейти на риск-ориентированный подход.