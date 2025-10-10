"Балтика" начнет поставки пива в Индию в 2026 году

На первом этапе компания планирует представить индийской аудитории свою флагманскую номерную коллекцию

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российская пивоваренная компания "Балтика" начнет поставки своей продукции в Индию в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Балтика" готовится представить свою продукцию индийским потребителям уже в 2026 году. Первыми штатами, в которых появится пиво "Балтика", станут Махараштра и Уттар-Прадеш", - говорится в сообщении.

На первом этапе "Балтика" планирует представить индийской аудитории свою флагманскую номерную коллекцию, в дальнейшем планирует создать пиво, сваренное специально для индийских потребителей.

"Индийский рынок имеет значительный потенциал для международных брендов, в том числе и российских, несмотря на сложную регуляторную среду и многообразие локальных требований. Мы планируем адаптировать продукты к местным особенностям и постепенно расширять свое присутствие в ключевых штатах", - отметил коммерческий директор компании "Балтика" Егор Гусельников.

"Балтика" - ведущий экспортер пива в России. Компания поставляет продукцию в страны ЕАЭС, СНГ, Европы, Северной и Южной Америки, Африки, Ближнего Востока, а также в Австралию, Японию, Китай, Новую Зеландию и другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона.