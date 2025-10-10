Россия и Чили в конце октября проведут переговоры по поставкам рыбной продукции

Россельхознадзор сообщал о возможном введении запрета на поставки рыбной продукции из Чили из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Россия и Чили в конце октября 2025 года проведут переговоры по поставкам рыбной продукции на российский рынок. Об этом журналистам сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на полях XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

В конце августа Россельхознадзор сообщал о возможном введении запрета на поставки рыбной продукции из Чили из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований.

"По Чили у нас переговоры будет проводить Константин Савенков (заместитель руководителя Россельхознадзора - прим. ТАСС) на Рыбном форуме в Санкт-Петербурге. Вы знаете нашу позицию - мы медленно, но настойчиво просим о том, чтобы они соблюдали наши требования", - сказал Данкверт.

