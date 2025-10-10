"Газпром" завершил закачку газа в подземные хранилища

Холдинг накопил рекордные 73,170 млрд куб. м топлива

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Газпром" полностью завершил закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) к предстоящей зиме, создав в ПХГ рекордные запасы газа. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"В дни ПМГФ-2025 компания довела оперативный резерв газа в подземных хранилищах России до 100% - 73,170 млрд куб. м. Это абсолютный исторический рекорд. Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ составляет 858,8 млн куб. м", - сказано в сообщении.

Наличие достаточных запасов газа в ПХГ и поддержание их высокой производительности является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона зимнего пикового спроса. При резких похолоданиях "Газпром" имеет возможность оперативно увеличивать подачу газа потребителям, отмечает компания.

"Масштабная работа по подготовке к предстоящей зиме выполнена в полном объеме и точно в срок", - сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер, слова которого приводятся в сообщении.

Отбор из ПХГ в прошедший отопительный сезон "Газпром" начал 1 ноября 2024 года, к зиме 2024-2025 годов он создал в российских хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,034 млрд куб. м.