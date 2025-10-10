На кузбасском курорте "Шерегеш" построят горнолыжную арену

Сумма вложений превысит 1,6 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 10 октября. /ТАСС/. Компания "Каскад Восток" построит горнолыжную арену "Каскад 2.0" на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Горная Шория" на курорте "Шерегеш" в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания совета по инвестиционной и инновационной деятельности.

"На территории ОЭЗ "Горная Шория" построят горнолыжную арену "Каскад 2.0". Реализацией проекта займется ООО "Каскад Восток". Вложения превысят 1,6 млрд рублей. В результате в поселке Шерегеш появится восьмиместная гондольная канатная дорога "Центральная" с трассами протяженностью 10 км, а также горнолыжный комплекс "Аврора" в секторе B с трассами протяженностью 8-10 км. Отметим, что в секторе F в рамках инвестпроекта уже построена шестиместная скоростная кресельная канатная дорога "Шермонт" с горнолыжными трассами протяженностью 4 км", - говорится в сообщении.

Также во время заседания совета сообщили о создании шестиместной кресельная канатная дорога "Юг" в секторе E протяженностью почти 2 км. Инвестором выступает ООО "КД Юг", вложения составят 676 млн рублей. Отмечается, что новая дорога позволит связать существующие объекты сектора Е с сектором F.

В 2025 году было принято решение о создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Горная Шория" с общей суммой инвестиций в 41,5 млрд рублей. Планируется, что строительство необходимой инфраструктуры позволит привлекать до 1,2 млн туристов к 2035 году. ОЭЗ располагается на территории Таштагольского округа, на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау. Общая площадь составляет почти 1,5 тысячи га, что включает часть СТК "Шерегеш" в секторах B, E, F, D.