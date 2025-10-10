Минфин контактирует с ЦБ и Росимуществом для решения ситуации с ЮГК

Это нужно для обеспечения стабильности финансового рынка и соблюдения интересов государства

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минфин находится в тесном контакте с Банком России и Росимуществом для разрешения ситуации с офертой акционерам ЮГК. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

"Минфин России находится в тесном контакте с Банком России и Росимуществом в целях разрешения сложившейся ситуации, обеспечения стабильности финансового рынка и соблюдения интересов государства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Росимущество сообщило, что находится в тесном контакте с ЦБ РФ, Минфином, Генпрокуратурой и акционерами ПАО "ЮГК" для разрешения сложившейся ситуации и соблюдения государственных интересов. При этом в ведомстве отметили, что Росимущество не направило в срок оферту по акциям ЮГК миноритарным акционерам компании из-за отсутствия такой возможности в законодательстве РФ.

В пресс-службе ЦБ РФ ТАСС заявили, что Банк России направил в Росимущество предписание по истечении 35-дневного срока размещения оферты на выкуп акций ЮГК. Там также добавили, что Банк России в соответствии со своими полномочиями следит за тем, чтобы эти корпоративные нормы соблюдались.

В июле 2025 года РФ в лице Росимущества стала основным акционером ПАО "Южуралзолото ГК". В конце 2024 года компания "ААА управление капиталом", входящая в группу Газпромбанка, приобрела 22% акций "Южуралзолота". В свободном обращении находятся еще 10,15% ЮГК.