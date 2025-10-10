Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $63 за баррель впервые с 30 мая

Стоимость упала на 3,46%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE опускалась ниже $63 за баррель впервые с 30 мая 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18:33 мск, стоимость Brent снижалась на 3,46%, до $62,97 за баррель.

К 18:45 мск Brent замедлил снижение и торговался на уровне $63,29 за баррель (-2,96%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2025 года снижался на 3,3% - до $59,48 за баррель.