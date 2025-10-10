В ГД объяснили, на каких принципах отрегулируют набор трудовых мигрантов

Речь идет о государственно-частном партнерстве, уточила член комитета Госдумы по МСП Наталия Полуянова

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Новая редакция концепции общего миграционного пространства государств - участников СНГ предусматривает развитие инфраструктуры организованного набора трудовых мигрантов в регионах выезда и въезда на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), не отдавая это полностью на откуп бизнесу. Об этом заявила ТАСС по итогам заседании постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по социальной политике и правам человека член комитета Госдумы по МСП Наталия Полуянова.

"Обсуждаемый документ содержит несколько блоков. В области регулирования миграционных потоков речь идет о разработке и внедрении единой для пространства СНГ информационной системы, аккумулирующей данные о миграционных потоках, включая половозрастные, квалификационные показатели, статистику перемещений, факты нарушений миграционных законодательств стран-участниц СНГ. Также важно отметить в документе акцент на развитии инфраструктуры организованного набора трудовых мигрантов в регионах выезда и въезда на принципах государственно-частного партнерства, не отдавая это полностью на откуп бизнесу", - указала она.

Второй блок документа касается эффективного использования человеческого капитала, рассказала депутат.

"Здесь идет речь об использовании спроса и предложения на рынке труда государств-участников СНГ, проведение системной аналитики, сопоставление, с одной стороны, предложений от различных отраслей и рынка труда в целом, внедрении системы сертификации навыков и профессиональной подготовки трудовых мигрантов, учитывающей специфику инструментов и технологий, применяемых в различных отраслях. Следующее направление заключается в систематизации использования человеческого капитала. Это разработка программ повышения квалификации для трудовых мигрантов, оптимизация процедур, признание дипломов об образовании, включая разработку механизмов взаимного признания квалификации между государствами-участниками СНГ", - пояснила Полуянова.

Проект новой редакции концепции общего миграционного пространства стран-участниц СНГ является рекомендательным документом. Он будет направлен для обсуждения в парламенты стран СНГ, по итогам обсуждения и выработки предложений будет сформирован единый документ.