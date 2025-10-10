Годовая инфляция в РФ в сентябре составила 7,98%

Цены на продовольственные товары в сентябре выросли на 0,03% по сравнению с предыдущим месяцем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в сентябре 2025 года составила 7,98% против 8,14% в августе 2025 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,34%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, цены на продовольственные товары в сентябре выросли на 0,03% по сравнению с августом, в годовом выражении - на 9,46%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,59% в месячном выражении и на 3,85% по сравнению с сентябрем прошлого года. Услуги подорожали на 0,47% к августу и на 11,09% в годовом выражении.

Продовольственные товары

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,5%, в том числе на морковь (-16,6%), картофель (-15,2%), репчатый лук (-14,8%), белокочанную капусту (-12,8%), столовую свеклу (-12,3%), яблоки (-12%), виноград (-9,9%). Выросли цены на помидоры (+22,7%), сладкий перец (+7,5%), апельсины (+4,9%), бананы (+3,5%).

Снижение цен отмечено на оливковое масло (-2,8%), сгущенное молоко и какао (-0,7%), рис, поваренную соль, черный чай и йогурт (-0,5%).

В группе мясопродуктов выросли цены на говяжью и свиную печень (+1,7%), мясо кур (+1,6%), говядину (+1,1%), свинину (+1)%, фарш и мясные консервы (+0,9%), мясокопчености (+0,8%), сосиски, сардельки, вареные колбасы (+0,7%), полукопченые и варено-копченые колбасы, кулинарные изделия из птицы (+0,5%). Снизились цены на мясо индейки (-0,4%) и баранину (-0,3%).

Из рыбопродуктов выросли цены на мороженые кальмары (+1,2%), соленую, маринованную и копченую рыбу (+0,7%), мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород) (+0,6%), рыбные консервы в масле (+0,5%). Снижение цен отмечено на икру лососевых рыб (-1,2%).

Среди прочих продовольственных товаров выросли цены на куриные яйца (+4,4%), жевательную резинку (+2%), сухие супы в пакетах (+1,3%), гречневую крупу, натуральный в зернах и молотый кофе (+1,1%), пшеничный хлеб, а также цены в общественном питании (+0,9%), мед (+0,8%), национальные сыры и брынзу, ржаной хлеб, сдобные булочные изделия, торты, приправы сухие, специи (+0,7%), ультрапастеризованное молоко, сахар-песок, крепленые вина (+0,6%).

Непродовольственные товары и медикаменты

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,4%, в том числе на левомеколь (+5,8%), граммидин (+3,1%), лизобакт (+2,5%), аскофен-П (+2,3%), метилурацил (+2,2%), нафазолин (+2,1%), гепариновую мазь и активированный уголь (+1,9%), кеторол экспресс (+1,8%), нимесулид, кардиомагнил (+1,6%).

На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем выросли на 0,9%, в том числе на ибупрофен (+2,1%), натрия хлорид (+1,7%), омепразол и цефтриаксон (+1,6%), верошпирон и гриппферон (+1,1%), диклофенак и салициловую кислоту (+1%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены выросли на бинты (+0,9%), вату (+0,8%), корригирующие очки и термометры медицинские безртутные (галинстановые) (+0,6%).

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на хозяйственное мыло (+1,4%), спички (+1,3%), детские кремы (+0,7%), дезинфицирующие средства для поверхностей, стиральные порошки, влажные салфетки и детские соски (пустышки) (+0,5%). Снизились цены на детские бумажные подгузники (-0,8%) и пеленки для новорожденных (-0,5%).

Выросли цены на автомобильный бензин (+2,6%) и дизельное топливо (+1,5%). Цены на газовое моторное топливо снизились на 0,2%.

Среди прочих непродовольственных товаров выросли цены на ювелирные изделия (+2,1%), трикотажные головные уборы для взрослых и уголь (+1,7%), детские варежки (перчатки) (+1,5%), комбинезоны (костюмы) утепленные для детей дошкольного возраста, шарфы для взрослых и кремы для лица (+1,4%), планшетные компьютеры и ноутбуки, миксеры, блендеры, электроутюги и батарейки электрические типа АА, сигареты с фильтром, дрова, кровати для новорожденных, туалетную воду и краски для волос, школьные тетради, свежесрезанные цветы, перчатки из натуральной кожи, отдельные виды одежды, трикотажных изделий и обуви для детей и взрослых от (+0,8%) до (+1,3%).

Снизились цены на кроссовки для взрослых (-1,2%), древесно-стружечные и ориентированно-стружечные плиты, электропылесосы, женские модельные туфли (-1,1%), велосипеды для взрослых и дошкольников, детские автомобильные кресла (-1,0%), электрические дрели, юбки для школьниц, женские летние туфли, босоножки, учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы (-0,9%), спортивные костюмы и брюки из полушерстяных тканей, ранцы, рюкзаки для школьников, наручные часы, сковороды (-0,8%), мотоциклы без коляски, скутеры, костюмы-двойки мужские, кроссовки для детей и блузки для школьниц (-0,7%), роботы-пылесосы, садовые лопаты, дезодоранты, летние платья (сарафаны) для дошкольниц (-0,6%), металлочерепицу, чемоданы, детские летние туфли (сандалеты), рубашки для школьников (-0,5%).

Услуги

В сентябре среди образовательных услуг выросли цены на обучение в организациях среднего профессионального образования (+14,2%), государственных и муниципальных (+12,6%) и негосударственных (+10,5%) организациях высшего профессионального образования, негосударственных общеобразовательных организациях (+10,1%), дополнительные занятия для детей дошкольного возраста и занятия на курсах иностранных языков (+5,6%).

Среди услуг зарубежного туризма выросли цены на поездки на отдых в ОАЭ (+22,4%), отдельные страны Юго-Восточной Азии (+16,7%), Египет (+14%), Беларусь (+3,9%) и отдельные страны Средней Азии (+2,6%). Снизились цены на поездки в страны Закавказья (-1%).

В группе медицинских услуг выросли цены на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога и ультразвуковое исследование брюшной полости (+1%), первичный консультативный прием у врача специалиста и удаление зуба под местным обезболиванием (+0,9%), лечебный массаж и восстановление зуба пломбой (+0,8%).

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха снизились цены на поездки на отдых на Черноморское побережье России (-8,6%), речной круиз на территории России (-3,2%), путевки в дома отдыха, пансионаты (-3,1%), проживание в гостинице категории четыре и пять звезд (-2,6%), экскурсионные туры по России (-1,8%), путевки в санатории (-1,7%), проживание в гостинице категории две звезды(-1,2%) и гостинице категории три звезды (-0,8%). Выросли цены на билеты в театры (+1,9%), экскурсии автобусные и билеты в музеи и на выставки (+0,8%).

Кроме того, из наблюдаемых услуг выросли цены на проживание в студенческом общежитии (+12%), занятия в плавательных бассейнах (+2,4%), клубную карту в фитнес-центр (+2,3%), прививку животного (+2%), услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом, клинический осмотр животного (+1,6%), ремонт брюк и установку пластиковых окон (+1,4%), ксерокопирование документа (+1,3%), помывку в бане (+1,2%), изготовление фотографий для документов (+1,1%), стрижки мужские (+%), печать цветных фотографий (+0,9%), регулировку развала-схождения и шиномонтаж колес легкового автомобиля, химчистку и услуги прачечных (+0,7%), мойку легкового автомобиля, маникюр, постановку набоек (+0,6%).

Снизились цены на проезд в поездах дальнего следования (-3,6%), за пользование потребительским кредитом (-1,9%), аренду автомобилей (-1,3%) и проезд в такси (-0,6%).