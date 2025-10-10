Взносы за капремонт увеличились почти на 17% за год

Стоимость коммунальных услуг увеличилась на 13,2% год к году

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов в РФ увеличились в цене в сентябре 2025 года на 16,96% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из данных Росстата.

В сентябре стоимость коммунальных услуг увеличилась на 13,2% год к году. В том числе на отопление (+14,2%), горячее (+13,9%) и холодное (+13,7%) водоснабжение, водоотведение (+13,5%), услуги по снабжению электроэнергией (+13%), обращение с твердыми коммунальными отходами (+12,3%), газоснабжение (+10,4%).