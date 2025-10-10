Цены на не относящиеся к ЖНВЛП лекарства в сентябре в среднем выросли на 1,4%

Цены на лекарственные препараты из перечня поднялись в среднем на 0,9%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП), в сентябре 2025 года подорожали в среднем на 1,4% по сравнению с предыдущим ранее, следует из данных Росстата.

"В сентябре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем изменились на +1,4%, в том числе на левомеколь +5,8%", - говорится в документе.

Кроме того, граммидин подорожал за месяц на 3,1%, лизобакт - на 2,5%, аскофен-П - на 2,3%, метилурацил - на 2,2%, нафазолин - на 2,1%, гепариновая мазь и активированный уголь - на 1,9%, кеторол экспресс - на 1,8%, нимесулид и кардиомагнил - на 1,6%.

Цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП поднялись в среднем на 0,9%, в том числе на ибупрофен - на 2,1%, натрия хлорид - на 1,7%, омепразол и цефтриаксон - на 1,6%, верошпирон и гриппферон - на 1,1%, диклофенак и салициловую кислоту - на 1%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов в сентябре выросли цены на бинты - на 0,9%, вату - на 0,8%, корригирующие очки и термометры медицинские безртутные - на 0,6%, сообщили в статистическом ведомстве.