Стройматериалы подорожали почти на 10% за месяц

По сравнению с сентябрем 2024 года стоимость выросла на 3,59%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Стоимость строительных материалов увеличилась в РФ в сентябре 2025 года на 9,95% по сравнению с августом, следует из данных Росстата.

"Стоимость стройматериалов увеличилась в России в сентябре 2025 года на 9,95% по сравнению с августом, по сравнению с сентябрем 2024 года - на 3,59%", - следует из материалов Росстата.

Ранее ведущий инженер-технолог завода "Поревит" Павел Кокарев высказывал ТАСС мнение, что рынок стройматериалов в России ждет взрывной рост цен в 2026 году.