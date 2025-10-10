Новикомбанк на Кубе провел расчеты на сумму около 4 млрд рублей с июня 2024 года

Также появилось сообщество, в котором для платежей используются национальные валюты и системы, альтернативные SWIFT

Председатель правления банка "Новиком" Елена Георгиева © Ирина Шаталова/ ТАСС

ГАВАНА, 10 октября. /ТАСС/. Российский Новикомбанк с момента открытия в Гаване своего представительства в июне 2024 года провел на кубинском направлении расчеты на сумму около 4 млрд рублей. Об этом сообщила в комментарии корреспонденту ТАСС председатель правления банка "Новиком" Елена Георгиева.

"За год работы на Кубе мы сделали достаточно многое, в частности открыли в Новикомбанке счета для ряда кубинских банков, планирует это сделать и Центральный банк Кубы", - отметила она. "С момента открытия представительства Новикомбанка в Гаване в июне прошлого года мы провели расчеты на кубинском направлении на сумму до 4 млрд рублей, и эта цифра растет", - сообщила Георгиева. Она обратила внимание, что Новикомбанк, который является дочерней структурой госкорпорации "Ростех", работает на Кубе без использования системы SWIFT. "Санкции, введенные странами Запада против России, сделали невозможным использование системы SWIFT нашими банками, - сказала председатель правления Новикомбанка. - Мы этот вопрос решили. В работе с Кубой мы создали сообщество, в котором для платежей используются национальные валюты и системы, альтернативные SWIFT". Выступая в июне прошлого года в Гаване на открытии представительства Новикомбанка на Кубе, Георгиева делала акцент на том, что его первоначальная задача будет заключаться в обеспечении стабильных расчетов между двумя странами.

В данный момент Новикомбанк предоставляет клиентам возможности расчетов банковскими картами системы "Мир", они используются на Кубе, рассказала Георгиева. "Мы также предоставляем возможность денежных переводов в рублях для физических лиц из Российской Федерации на Кубу", - отметила председатель правления банка. Она подчеркнула также, что Новикомбанк работает в составе российско-кубинской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и Делового совета Россия - Куба. "Наша основная задача здесь заключается в банковской поддержке торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, привлечении новых клиентов, - рассказала Георгиева. - Мы делимся опытом с нашими кубинскими коллегами, рассказываем о нем в профильных ведомствах, в частности о том, как можно поддерживать предприятия малого и среднего бизнеса, какие услуги оказывать физическим лицам".

В четверг Новикомбанк при поддержке посольства и торгпредства РФ на Кубе организовал в Гаване бизнес-семинар, посвященный этим вопросам. Выступая на его открытии, Георгиева напомнила, что Новикомбанк стал первым российским финансовым учреждением, открывшим свое представительство на Кубе. "Мы уделяем особое значение отношениям с кубинским банками, с которыми работаем с 2016 года", - подчеркнула она.