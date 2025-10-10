Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Курс юаня вырос до 11,34 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 10 октября снизился на 1,89%, до 2 588,56 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,62% - до 1 004,38 пункта. Курс юаня вырос на 0,9 копейки, до 11,34 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня в основном снижался. К набору внешнего и внутреннего негатива добавился фактор пятницы, особенно актуальный в период повышенной геополитической неопределенности. Кроме того, цены на нефть перешли к спаду после сообщений об урегулировании между Израилем и ХАМАС", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+1,4%), возможно, в связи с происходящей программой обратного выкупа акций", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции "Россетей" (-7,8%), возможно, из-за инициативы Минэнерго РФ внести поправки в законодательство, запрещающие энергокомпаниям платить дивиденды, если размер дивидендов превышает размер капитальных вложений.

Прогноз на 13 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на 13 октября - 80-83 рубля за доллар и 11,25-11,75 рубля за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 октября - 2 550-2 650 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, 13 октября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500-2 600 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 81-83 рубля, 94-96 рублей и 11,4-11,8 рубля соответственно.