Калининградская область рассчитывает на субсидии на морские перевозки

КАЛИНИНГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Власти Калининградской области направили обращения в адрес федеральных органов власти с просьбой увеличить объем субсидий на морские перевозки в регион, которые в проекте бюджета на 2026 год по данному направлению зарезервированы в 5 млрд. рублей. Об этом сообщила заместитель министра развития инфраструктуры региона Татьяна Филимонова.

"Правительством Калининградской области направлены соответствующие обращения в адрес федеральных органов власти, чтобы увеличить это финансирование. Надеемся в ближайшее время на положительное решение", - приводит слова Филимоновой пресс-служба Калининградской ТПП по итогам заседания комитета по транспорту и таможенной политике

Она сообщила, что субсидии на морские перевозки по калининградскому направлению освоены примерно на 80%, напомнив, что на этот год выделено 4 млрд рублей. В ходе заседания было отмечено, что в проекте бюджета на 2026 год на субсидирование морских перевозок по Калининградскому направлению зарезервировано 5 млрд рублей, региональные власти предлагают увеличить эту сумму.

По прогнозам руководителя калининградского управления ФГУП "Росморпорт" Андрея Мошкова, по итогам 2025 года морским транспортом будет перевезено почти 5 млн тонн грузов, что почти на 300 тыс. тонн больше, чем в 2024 году. На линии работает порядка 25 судов, причем эта морская группировка вскоре пополнится. Президент Калининградской ТПП Феликс Лапин высказал мнение, что добиться снижения логистических расходов возможно не только благодаря субсидиям, но и за счет контейнеризации грузов. Уже сегодня порядка 30,1% в перевозках занимают контейнеры, по сравнению с прошлым годом рост составил почти в два раза, и эта тенденция продолжится.

В отношении сухопутных перевозок на совещании было отмечено, что литовская сторона пропускает от 40 до 60 фур в сутки, хотя в иные времена границу пересекали от 260 до 400 автопоездов. На фоне снижения объемов грузоперевозок в текущем году квоты не выбираются. При этом неиспользованные квоты не переносятся на новый период и приводят к снижению квотируемого объема, который рассчитывается Литвой на последующий год.