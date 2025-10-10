Британия, Франция и ФРГ работают над экспроприацией активов России

Это нужно для прекращения войны, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Великобритания, Франция и ФРГ совместно работают над вопросом возможной экспроприации суверенных активов РФ. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, распространенном по итогам его телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

"Рассказывая о своих переговорах с лидерами Франции и ФРГ сегодня утром, премьер-министр заявил, что все три страны едины в своем желании добиться прогресса по полноценному использованию замороженных российских суверенных активов для прекращения войны и обеспечения справедливого и длительного мира на Украине", - сказано в нем.

В заявлении отмечается, что президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Стармер договорились усилить санкционное давление на Россию.

"В предстоящие дни и недели новые санкции также окажут давление на Россию", - говорится в нем.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.