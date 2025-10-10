Роспатент зарегистрировал логотип Dyson

Заявку подали из Великобритании 24 февраля 2025 года

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак британской компании Dyson Technology Limited, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных службы, заявка на регистрацию товарного знака Dyson была подана из Великобритании 24 февраля 2025 года. Срок истечения действия товарного знака - 10 лет с момента подачи заявления на его регистрацию.

Товарный знак регистрируется по тринадцати классам (№ 3, 5, 7, 8, 9, 11, 21, 28, 37, 40, 41, 43, 44) международной классификации товаров и услуг, которые включают различные виды чистящих средств, препараты для очистки воздуха, технику для уборки помещения и мытья полов, устройства для укладки волос, аудиоаппаратуру, сушильные аппараты для рук, расчески для волос, игрушки, услуги по обслуживанию и ремонту бытовых приборов, аренды и долговременный прокат с правом выкупа кондиционеров, наушников, бытовой техники.