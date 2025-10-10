Binance: стоимость биткоина упала ниже $105 тыс. впервые с 24 июня 2025 года

На 00:19 мск биткоин снизился до $104,764 тыс.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Стоимость биткоина во время торгов опустилась ниже $105 тыс. впервые с 24 июня 2025 года, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 00:19 мск биткоин снижался на 13,68% и находился на уровне $104,764 тыс. К 00:34 мск биткоин замедлил снижение и находился на отметке в $111,338 тыс. (минус 8,25 %).

По данным на 00:19 мск, курс криптовалюты TON составлял $0,575 (минус 78,85%). К 00:34 мск криптовалюта находилась на отметке $1,317 (минус 51,56%).

По данным Binance на 00:19 мск, курс Ethereum снижался на 19,57% и опустился до $3 500,60. К 00:34 мск криптовалюта находилась на уровне $3 744,52 (минус 13,91%).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100% размер таможенных пошлин в отношении Китая, а также введет меры экспортного контроля на все критическое программное обеспечение.