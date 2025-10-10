В США заявили о нежелании торговой войны с Китаем

Однако Вашингтон готов пойти на такие меры в случае необходимости, отметил представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Джеймисон Грир

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Вашингтон готов к торговой войне с Китаем, но не хочет ее начала. Об этом заявил представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.

"Это не обязательно должна быть [торговая война], но мы готовы пойти на это, если будет нужно. <...> Мы прямо сейчас выясняем, каковы позиции сторон, в ближайшие дни мы попытаемся понять, есть ли способ продвинуться вперед", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100% размер таможенных пошлин в отношении Китая, а также введет меры экспортного контроля на программное обеспечение.