Мемкоин Трампа снижался на 80% на фоне торговых споров США и КНР

К 04:07 мск $TRUMP находился на уровне $5,54

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Мемкоин $TRUMP снижался на 80% на фоне торговых споров США и КНР, свидетельствуют данные площадки Binance

По данным Binance на 00:20 мск, мемкоин снижался на 80,08%, опускаясь до $1,5. К 04:07 мск $TRUMP замедлил снижение и находился на уровне $5,54 (-26,53%).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100% размер таможенных пошлин в отношении Китая, а также введет меры экспортного контроля на все критическое программное обеспечение

О мемкоине

18 января Трамп сообщил о запуске своей криптовалюты $TRUMP. За сутки объем торгов мемкоина превысил $11 млрд. Затем о запуске своего коина $MELANIA сообщила и супруга Трампа Мелания. Агентство Bloomberg выразило мнение, что запуск токенов Трампом и его женой наносит репутационный ущерб криптоиндустрии.

Мемкоины - это криптовалюта, которая создается в качестве социального эксперимента. Ее цена зависит от популярности того феномена, на базе которого она создана. Например, мемкоины типа politifi - смесь слов politic (политический) и finance (финансы) - создаются в поддержку того или иного политического деятеля. Цена мемкоина зависит от уровня поддержки политика. Криптовалюты такого формата не несут в себе никакой ценности или способов применения и являются спекулятивным финансовым инструментом.