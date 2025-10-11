Капитализация криптовалютного рынка снизилась на $400 млрд за 24 часа

По данным площадки Coinmarketcap, в 03:00 мск стоимость отрасли составляла $3,74 трлн

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Капитализация криптовалютного рынка за последние 24 часа снизилась на порядка $400 млрд после падения стоимости криптовалют на фоне торговых споров США и КНР, свидетельствует данные площадки Coinmarketcap на 03:00 мск.

Так, в 03:00 мск 10 октября капитализация криптовалютного рынка составляла $4,14 трлн, на 03:00 мск 11 октября - $3,74 трлн. Таким образом, оценка стоимости криптовалютного рынка снизилась на $400 млрд. На текущий момент капитализация биткойна составляла $2,248 трлн, а ETH - $464,301 млрд.

По данным площадки Binance на 00:20 мск, стоимость биткойна снижалась на 15,98%, до $102 тыс. В это же время цена второй по популярности криптовалюты - Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - падала на 21,09%, до $3,435 тыс. К 03:43 мск биткойн замедлил снижение и находился на уровне $112,675 тыс. (-7,43%), а "эфир" находился на отметке в 3,840 тыс. (-12,26%).

Мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 1,625 млн трейдеров на сумму более $19,1 млрд. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн ($5,2 млрд). Порядка $16,71 млрд ликвидаций пришлось на длинные позиции, $2,46 млрд - на длинные, следует из данных площадки Coinglass.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100% размер таможенных пошлин в отношении Китая, а также введет меры экспортного контроля на все критическое программное обеспечение.