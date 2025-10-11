NTech: cильнее всего в начале октября подешевели апельсины, мандарины и капуста

Также понизились цены на картофель и морковь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Лидерами по удешевлению с 29 сентября по 5 октября 2025 года стали апельсины - средневзвешенные цены на них снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 152,55 руб. за кг. Стоимость мандаринов и капусты снизилась на 12% - до 198,44 и 25,25 руб. за кг соответственно. Об этом ТАСС сообщили в аналитической компании NTech.

Также в начале октября снизились средневзвешенные цены на картофель и морковь на 1% - до 39,33 и 36,27 руб. за кг соответственно.

Сильнее всего подорожали лимоны - на 17%, до средневзвешенной цены в 189,07 руб. за кг.

Также выросла стоимость томатов - на 16%, до 216,45 руб. за кг, яблок - на 11%, до 124,05 руб. за кг, и лука - на 10%, до 41,16 руб. за кг.