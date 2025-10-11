В Челябинской области снизят налоговое бремя для креативных индустрий

Губернатор Алексей Текслер отметил, что профильная комиссия Госсовета работает над тем, чтобы регионы получали нормативную поддержку

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Введение ряда налоговых льгот для бизнеса, работающего в сфере креативных индустрий, планируется в Челябинской области. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер, отвечая на вопрос о возможном предотвращении ухода бизнеса в "тень".

"Современная система мониторинга и цифровизация налоговой службы дает возможность с этим [уходом бизнеса в "тень"] работать, поэтому, я думаю, коллеги будут в этом направлении активно работать. <...> Мы, к примеру, у себя в регионе в части поддержки развития креативных индустрий будем, как пример, снижать налоговое бремя. Поэтому разные процессы происходят сегодня", - сказал он.

Текслер отметил, что профильная комиссия Госсовета анализирует состояние бюджетов регионов и работает над тем, чтобы регионы, "которые испытывают трудности, получали поддержку и от Минфина, и нормативную поддержку".