В Смоленской области посевная площадь выросла на 6% за год

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Общая посевная площадь в Смоленской области за год выросла на 6% и составила 170 тыс. га земли, что на 10 тыс. га больше, чем в прошлом году. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра сельского хозяйства Смоленской области Елена Романенко.

"В текущем году, несмотря на непростые погодные условия апреля - мая, благополучно завершена посевная кампания. Яровой сев проведен на площади около 170 тыс. га, что почти на 10 тыс. га больше уровня прошлого года. Удалось обеспечить рост посевных площадей по всем основным сельскохозяйственным культурам - зерновым, техническим, картофелю и овощам", - сказала она на агропромышленной выставке "Золотая осень".

Замминистра также отметила, что в регионе на стадии реализации находятся 37 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и пищевой переработки на сумму свыше 40 млрд рублей. Кроме того, в агропроме в Смоленской области планируется увеличить число рабочих мест, создав порядка 2,6 тыс. новых вакансий.

Выставка "Золотая осень" проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года и является главным деловым событием в сфере агропромышленного комплекса. В этом году она проходит с 8 по 11 октября в Москве и традиционно приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

