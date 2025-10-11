Рынок акций США закрылся снижением до 3,5% из-за споров Вашингтона и Пекина

Биткойн также подешевел почти на 16%

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Рынок акций в США закрылся снижением от 1,9 до 3,5% на фоне торговых споров Вашингтона и Пекина, свидетельствуют данные площадки.

К закрытию торговой сессии 10 октября промышленный индекс Dow Jones, основной показатель деловой активности в США, просел на 1,9%, до 45 478,61 пункта. Индекс S&P, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 2,74% и составил 6 550,78 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq рухнул на 3,55%, до отметки 24 207,97 пункта.

В это же время индекс доллара США на ICE потерял 0,57%, опустившись до 98,832 пункта, свидетельствуют данные торгов на 23:59 мск 10 октября.

На фоне торговых споров США и КНР биткойн подешевел почти на 16%, опустившись ниже отметки в $105 тыс. впервые с 24 июня 2025 года. Так, на 00:20 мск субботы стоимость биткойна снизилась на 15,98%, до $102 тыс. В это же время цена второй по популярности криптовалюты - Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - упала на 21,09%, до $3,435 тыс.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100% размер таможенных пошлин на товары из Китая, а также введет меры экспортного контроля в отношении всего критически важного программного обеспечения.