Биткойн и Ethereum замедлили снижение после падения из-за торговых споров США и КНР

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Снижение стоимости биткойна и криптовалюты Ethereum замедлилось после резкого падения почти на 16% и 21% соответственно, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным площадки Binance на 00:20 мск, биткойн опустился ниже отметки в $105 тыс. впервые с 24 июня 2025 года - до $102 тыс. (-15,98%). В это же время цена второй по популярности криптовалюты - Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - упала на 21,09%, до $3,435 тыс.

К 09:30 мск стоимость биткойна замедлила снижение и находилась на уровне $112,642 тыс. (-7,32%), а "эфир" - на отметке $3,801 тыс. (-12,62%).

Капитализация криптовалютного рынка за последние 24 часа снизилась более чем на $350 млрд после падения стоимости криптовалют на фоне торговых споров США и КНР, свидетельствуют данные площадки Coinmarketcap на 09:00 мск. В 09:00 мск 10 октября его капитализация составляла $4 трлн, на 09:00 мск 11 октября - $3,74 трлн. На текущий момент капитализация биткойна составляет $2,25 трлн, а ETH - $459,43 млрд.

Мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 1,660 млн трейдеров на сумму свыше $19,31 млрд: около $16,81 млрд пришлось на длинные позиции, $2,5 млрд - на короткие, следует из данных площадки Coinglass. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн ($5,36 млрд).

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100% размер таможенных пошлин на товары из Китая, а также введет меры экспортного контроля в отношении всего критически важного программного обеспечения.