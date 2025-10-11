Контракт на постройку ж/д участка Решт - Астара подпишут в ближайшее время

Ожидается, что сразу после подписания контракта проект вступит в фазу реализации

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 11 октября. /ТАСС/. Контракт на возведение железнодорожной линии Решт - Астара между иранской и российской компаниями может быть подписан в ближайшее время, под строительство выкуплена уже половина участка. Об этом сообщил глава Центра международных отношений Министерства дорог и городского строительства Ирана Амин Тарафо.

"В настоящее время ведется координация в сфере железнодорожного, автодорожного и инфраструктурного строительства, а также рассматривается вопрос о заключении контракта между иранской и российской компаниями, выступающими подрядчиками по строительству железной дороги Решт - Астара. Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время и проект вступит в фазу реализации", - сказал он в интервью агентству Tasnim.