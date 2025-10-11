Эксперт Иванов: господдержка ИИ является системной ошибкой на мировом уровне

При этом упускается из вида ценность конкурентного рыночного динамизма, заявил директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 11 октября. /ТАСС/. Государственные субсидии и программы поддержки технологий искусственного интеллекта могут усугублять монопольное положение крупных корпораций. Такое мнение высказал директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Алексей Иванов в ходе проходящего в Ташкенте Международного семинара "Платформенная экономика: законодательство о конкуренции и рыночная власть цифровых платформ".

"Попытки влить ресурсы в индустрию и достичь быстрого результата зачастую оборачивается усилением монопольного положения крупных корпораций. При этом упускается из вида ценность конкурентного рыночного динамизма", - сказал он.

По данным экспертов Центра БРИКС Высшей школы экономики, сейчас на ключевых участках цепочки - таких как литография или проектирование чипов - доминируют одна-две корпорации с долей свыше 90%. В частности, в сегменте проектирования специализированных чипов компания Nvidia контролирует порядка 95% рынка.

"Сегодня человечество снова оказалось в фазе технологической революции, и сейчас имеет смысл серьезно задуматься об ограничении влияния современных бигтехов в сфере ИИ. Мировые регуляторы пока не успевают за скоростью изменений, но уже начали предпринимать первые шаги, включая расследования в отношении OpenAI и Microsoft. Хотя меры пока остаются слабыми и запоздалыми, сам факт интереса к антимонопольной повестке вселяет надежду, особенно на фоне дискуссий, которые ведутся в странах БРИКС", - подчеркнул Иванов.

По его мнению, важно сохранить и стимулировать конкуренцию в тех странах, которые не обладают собственными IT-гигантами.

Организаторами семинара выступили Центр БРИКС Высшей школы экономики, Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана и Центр исследований конкурентной политики и прав потребителей при комитете.