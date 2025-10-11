ЦБ опубликует концепцию платформы смарт-контрактов для цифрового рубля

Зампред ЦБ Зульфия Кахруманова отметила, что пилотирование коммерческих смарт-контрактов пока не началось

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Банк России планирует опубликовать концепцию платформы коммерческих смарт-контрактов для цифрового рубля в первой половине 2026 года, сообщила РБК-ТВ заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова.

"Мы разрабатываем концепцию коммерческих смарт-контрактов, платформы коммерческих смарт-контрактов. Мы планируем их опубликовать в следующем году, в первой половине 2026 года", - сказала Кахруманова.

По ее словам, концепция разрабатывается совместно с банками. Платформа позволит кредитным организациям публиковать собственные смарт-контракты на специальной платформе.

"Единственный нюанс, так как это платформа, которая будет экосистемой общей платформы цифрового рубля, естественно, что публикация будет в соответствии с требованиями безопасности, которые устанавливает регулятор. Все остальное будет разрешено", - отметила Кахруманова.

Зампред ЦБ добавила, что пилотирование коммерческих смарт-контрактов пока не началось.