ЦБ опубликует концепцию платформы смарт-контрактов для цифрового рубля
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Банк России планирует опубликовать концепцию платформы коммерческих смарт-контрактов для цифрового рубля в первой половине 2026 года, сообщила РБК-ТВ заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова.
"Мы разрабатываем концепцию коммерческих смарт-контрактов, платформы коммерческих смарт-контрактов. Мы планируем их опубликовать в следующем году, в первой половине 2026 года", - сказала Кахруманова.
По ее словам, концепция разрабатывается совместно с банками. Платформа позволит кредитным организациям публиковать собственные смарт-контракты на специальной платформе.
"Единственный нюанс, так как это платформа, которая будет экосистемой общей платформы цифрового рубля, естественно, что публикация будет в соответствии с требованиями безопасности, которые устанавливает регулятор. Все остальное будет разрешено", - отметила Кахруманова.
Зампред ЦБ добавила, что пилотирование коммерческих смарт-контрактов пока не началось.