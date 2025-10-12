Роскачество: доля российских вин в винных картах превышает 15%

Пилотный этап исследования представленности вин РФ в ассортименте ресторанов и кафе включал анализ карт 16 сетей заведений общественного питания, среди которых "Андерсон", "Якитория" и "Васильчуки"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Доля отечественных вин в винных картах в ресторанах и кафе в России превышает 15% и продолжает увеличиваться. Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве.

Проект "Винный гид России" по инициативе Минсельхоза и Минпромторга России проводит аудит винных карт заведений общественного питания. Его цель - изучить, как представлено в ресторанах и кафе российское вино, какую долю оно занимает от общего числа вин и делается ли на него акцент в коммуникациях заведений после вступления в силу ГОСТа, который ввел рекомендации по доле российских вин в 20% и их представлению на первых страницах в картах ресторанов.

В сообщении уточняется, что Роскачеством разработана балльная система критериев оценки представленности российских вин в ассортименте ресторанов и кафе. Она включает не только долю вин в картах, но и их расположение в винном листе. Пилотный этап исследования включал анализ карт 16 сетей заведений общественного питания, среди которых "Андерсон", "Якитория", "Васильчуки" ("Чайхона №1"), "Мясо&рыба", "Сыроварня", "Корчма", "Thе Бык" и другие.

"Пилотный проект мониторинга винных карт ресторанов показал несколько важных тенденций. Российским винам находится место в самых разных концепциях. В среднем по рынку доля российских вин в картах уже сейчас выше 15% и продолжает расти. Это логично с учетом того, что, по данным Минпромторга России, большинство заведений позиционируют себя как рестораны смешанной, авторской или локальной кухни", - рассказала руководитель "Винного гида России", директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила, что по итогам анализа винных карт очевидно, что критерии рейтинга нужно обсуждать и дорабатывать. "Поскольку в заведениях с картой из 20 наименований 20% - это 4 вина, а в ресторане с картой в 200 позиций доля российских вин в 15% - это полноценный лист карты из 30 вин, и здесь наиболее важно, где этот лист расположен и обращает ли внимание гостей на российские вина персонал заведения", - пояснила Латышева.